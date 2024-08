McLaren-Boss: Norris hat „Weltmeister-Potenzial“

Der McLaren-Teamchef versicherte, dass man in dieser Saison bei der Jagd nach Verstappen nicht aufgeben werde. „Wir sind hinter Max Verstappen her. Wir freuen uns, dass wir in dieser Position sind“, äußerte Stella weiter. In Zandvoort bei seinem Heimrennen konnte Red-Bull-Pilot Verstappen in den vergangenen drei Jahren gewinnen.