Ein Zwillingsjubiläum für „Vid“ im Pitztal

Am Freitag setzte sich der „Vid“, wie ihn Freunde rufen, in den Zug. „Ich fahre ins Pitztal, verbringe das Wochenende dort“, verriet der Ex-Rennfahrer, der 1974 neben Gold in der Abfahrt auch Slalom-Silber holte und im Jahr davor Gesamtweltcup-Zweiter wurde, der „Krone“. Seine gute Freundschaft mit dem Wirt macht es möglich, dass Zwilling und der Kirchenwirt in Plangeroß heute gemeinsam feiern. Zwilling wird zarte 75, der Gasthof stolze 150! „Ich bin schon immer gerne dort gewesen, habe es zuletzt aber über ein Jahr nicht hin geschafft“, lässt Zwilling wissen.