Beste Versorgung in Vielfalt

In Fohnsdorf eröffnete dieser Tage ein Gesundheitszentrum, in Knittelfeld laufen Gespräche, für Kinder folgt eines in Zeltweg. 15 weitere sind beschlossen. Ein starker Ansatz, denn Kornhäusl will, dass die Steirer rascher zum Termin und zur Behandlung kommen. In Knittelfeld wird der Bereich Remobilisation aufgestockt. Die Spitäler Judenburg, Knittelfeld und Stolzalpe verstärken ihre Kooperation mit dem LKH Hochsteiermark – auch hinsichtlich der Möglichkeiten der Telemedizin. Das LKH Bruck forciert die Bereiche Kardiologie, (Alters)Psychiatrie und die Tageskliniken, das LKH Mürzzuschlag bietet nun Übergangspflege an und stärkt den endoskopischen Bereich, das LKH Leoben etabliert sich weiter im operativen Bereich.