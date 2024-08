Bandscheiben: Rückschlag für Marco Schwarz

„Ein Schock“

„Die erste Diagnose war natürlich ein Schock, weil ich mich nach der intensiven Reha Phase schon sehr auf Chile gefreut habe“, lässt sich „Blacky“ in einer ÖSV-Aussendung zitieren: „Es hat sich so abgezeichnet, dass ich über den Sommer hinweg immer wieder meinen Rücken gespürt habe und der Schmerz in der letzten Woche stärker geworden ist. Wir wollten die Sache noch vor Abflug nach Chile abklären und haben dann diese Diagnose erhalten. Nach einer Ruhephase werde ich die Zeit nutzen, um wieder 100 Prozent fit zu werden und danach möchte ich wieder voll ins Training einsteigen.“