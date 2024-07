Marco Schwarz wagt erste Schwünge auf Schnee

Kilde hatte sich im Jänner in Wengen bei einem Sturz schwer verletzt. In der Vorwoche wurde er laut Verbandsangaben in den USA an der linken Schulter operiert, da er zuvor wochenlang unter Schmerzen gelitten hatte. Dabei wurde eine Infektion festgestellt. „Ich werde mehr Zeit als geplant in der Rehabilitation verbringen müssen“, so der Norweger, der versprach: „Ich werde nach diesem Rückschlag zurückkommen.“