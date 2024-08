Red Bull hadert: „Auto ist eine Zicke geworden“

Verstappen hat zwar seit Spanien Ende Juni nicht mehr gewonnen und stand seitdem nur noch einmal auf dem Podium. Auch aus einem Auto, das nicht das schnellste im Feld ist, holt er allerdings das Optimum heraus. „Wir waren in Österreich die Schnellsten und auch in Spa. In Ungarn fehlten nur wenige Hundertstel – also wir jammern da schon auf hohem Niveau“, sagte Marko. Was Verstappen gelinge, schaffe aber Teamkollege Sergio Perez nicht. „Das Auto ist eine Zicke geworden, die nur noch Max bändigen kann.“ Perez arbeitet in Zandvoort mit einem neuen Renningenieur, da Hugh Bird in Vaterschaftsurlaub geht und Richard Wood einspringt.