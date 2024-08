Er sagt Sergio Perez in Zandvoort, wo es lang geht

Bird und seine Ehefrau sind in der Sommerpause nämlich Eltern geworden, der Engländer verabschiedet sich deshalb auf Vaterschaftsurlaub. Für ihn wird Landsmann Richard Wood übernehmen, wenngleich Bird in Zandvoort noch vor Ort sein wird, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Renningenieur auch in den folgenden Rennen wirklich passt.