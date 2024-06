Ukraine-Hilfe gegen Willen Ungarns abgesegnet

„Unser Stimmrecht wurde einfach ignoriert“, tobte Außenminister Péter Szijjártó, der auch von der Übertretung einer „roten Linie“ sprach. Nach diesem „beispiellosen Verstoß gegen gemeinsame europäische Regeln“ prüfe man alle juristischen Möglichkeiten, kündigte Szijjártó in einer Pressekonferenz am Montag an. Gleichzeitig bedauerte der ungarische Minister, dass der „Wille des europäischen Volkes ignoriert“ werde. Schließlich wären bei der jüngsten EU-Parlamentswahl jene Regierungsparteien, die eine kompromisslose Unterstützung der Ukraine befürworteten, „abgestraft worden“.