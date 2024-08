Sensationelle Rückkehr! Hype um Ex-Bayern-Kicker

Trikots ausverkauft, Erinnerungen an goldene Zeiten

Shaqiri hat mit den Baslern einst noch große Erfolge gefeiert, war Stammgast in der Champions League. Vor zwölf Jahren zog es ihn dann zum FC Bayern. Es folgte eine sportliche Odyssee durch die Topligen: Inter Mailand, Stoke City, Liverpool, Lyon, Chicago und schließlich wieder zurück in die Heimat. Der Hype ist groß, mit Shaqiri ist alles möglich, so die allgemeine Stimmung.