„Ich habe endlich meine Beine wieder gefunden!“

„Ich hätte wohl selbst in die Offensive gehen müssen, weniger auf die anderen schauen“, seufzte Felix Gall nach dem knapp verpassten Etappensieg. Der 26-jährige Tiroler hatte der Bergankunft am Pico Villuercas mit zwei Attacken den Stempel aufgedrückt, am Ende landete er aber zeitgleich mit Sieger Primoz Roglic auf dem fünften Platz.