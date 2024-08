Rossi: „Schön, was auf dem Ring getan wurde“

Bei den Triumphfahrten von Ducati-Star Pecco Bagnaia auf dem Red Bull Ring, als der Italiener im Sprint und im Großen Preis je zum Sieg raste, sah Motorrad-Legende Valentino Rossi aus nächster Nähe zu. „Das mach ich in Spielberg immer so, im Qualifying steh ich an der Strecke zwischen Kurve 6 und 7, das gefällt mir“, so Rossi zu „Sky Italia“. „Das Rennen schauen wir aber dann am großen Bildschirm, im Schatten“, lachte der neunfache Weltmeister, der in Österreich einen seiner seltenen Besuche vor Ort absolvierte.