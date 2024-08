Karriereende von Hamilton? „Habe Plan im Kopf“

„Es gibt so viele Leute, die ihre Karriere früh beendet haben und die sich jetzt wünschen, sie wären noch etwas länger gefahren“, sagt Hamilton in einem Interview mit dem Magazin „Esquire“. „Sie sagen: Bleib so lang wie möglich dabei. Aber ich möchte nur fahren, wenn ich noch konkurrenzfähig bin“, so Hamilton weiter. Und konkurrenzfähig ist er allemal noch. In den 14 Rennen bis zur Sommerpause stand Hamilton viermal auf dem Podium. Darunter zwei Siege beim Grand Prix von Großbritannien und Belgien sowie dritte Plätze in Spanien und Ungarn. In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt der Mercedes-Pilot derzeit mit 150 Punkten auf dem sechsten Platz.