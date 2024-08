Cybertruck ein Panzer? So schon: 857 PS, 50 Schuss

Das Fahrzeug an sich ist fürs Gelände geeignet, dank mit voll ausgefahrenem Luftfahrwerk gut 40 Zentimeter Bodenfreiheit. Außerdem kann es durch bis zu 80 Zentimeter tiefes Wasser rollen. Allerdings nicht einfach so: Man muss einen entsprechenden Modus aktivieren und an die zehn Minuten warten. Der Grund: In der Batterie wird ein Überdruck aufgebaut, sodass kein Wasser eindringen kann.