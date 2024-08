„Ich blicke sehr nachdenklich auf den Winter“

„Krone“: Herr Walter Veit, die Pandemie ist vorbei, die Teuerung geht zurück: Salzburg eilt in Sachen touristischer Kennzahlen wohl von Rekord zu Rekord!

Walter Veit: Halt. Im Sommer liegt Salzburg in der Stadt und am Land leicht im Minus bei den Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr. Das ist nicht dramatisch, aber wir haben eine große Verschiebung innerhalb der Kategorien. Die Nächte werden gebucht, allerdings nicht in der Hotellerie, wo die größte Wertschöpfung stattfindet, sondern mit den Ferienwohnungen.“