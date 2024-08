Nach Kündigungen: So kämpft sich Niceshops zurück

Die Bezeichnung „steirisches Amazon“ wurde oft und gerne verwendet: Niceshops war der lokale Star im Bereich Onlinehandel. Gegründet vom Südoststeirer Roland Fink 2010 in einem Keller in Bad Gleichenberg, war das mitunter auch auf Nischenprodukte spezialisierte Unternehmen jahrelang auf Erfolgs- und Expansionskurs. Die Logistikhallen in Saaz bei Feldbach wurden laufend erweitert, ein repräsentativer Standort in der Grazer Annenstraße geschaffen.