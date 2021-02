Online-Händler Niceshops zieht in das Roseggerhaus

In Graz ist man derzeit noch in der Reitschulgasse angesiedelt. Im Sommer soll es dann aber ins Roseggerhaus gehen, auch ein E-Bike-Shop der Marke Geero entsteht. Der Umbau hat begonnen. Am Mittwoch gab es eine Baustellenbesichtigung, bei der auch Stadtrat Kurt Hohensinner teilnahm: „Gerade in dieser Zeit ist das ein wertvoller Impuls für unsere Landeshauptstadt.“ Auch Bürgermeister Siegfried Nagl - derzeit in Heimquarantäne - spricht von einem „starken Lebenszeichen für die Annenstraße und die Innenstadt“.