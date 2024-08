Die alten Wunden sind beim GAK längst verheilt

4. Juni 2023: Der GAK hatte die Hand schon am Titel in der Zweiten Liga. Es brauchte nur einen Sieg in Dornbirn. Die Ländle-Truppe sicherte sich am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. Ergo ging es für die Vorarlberger um nichts. Dennoch kämpften sie mit dem Messer zwischen den Zähnen um jeden Zentimeter am Platz. Und erspielten sich ein 1:1.