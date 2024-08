Pkw-Lenker (24) kracht gegen zwei Biker

Dramatischer Unfall in Matrei in Osttirol! Ein 24-jähriger Pole fuhr am 14. August 2024 gegen 17.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Felbertauernstraße in Matrei i. O., Fraktion Raneburg, von Mittersill kommend in Richtung Lienz. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pole in einer Rechtskurve innerhalb einer Lawinengalerie über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit zwei entgegenkommenden Motorradlenkern zusammen.