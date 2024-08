Biker nach Crash mit Pkw auf Straße geschleudert

Der Einheimische war gegen 9.25 mit seinem Motorrad auf der Zillertalstraße in Schlitters unterwegs. Dort wollte er eine Staukolonne passieren und fuhr an den stehenden Pkw vorbei. Ein 29-jähriger Einheimischer fuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch nach links zur Fahrbahnmitte und es kam in weiterer Folge zum Zusammenprall.