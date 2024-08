Mütter, Ältere, Teilzeitkräfte im Visier des AMS

„Krone“: Die Arbeitslosenzahlen steigen wieder – in Österreich generell, besonders stark in Tirol. Was erwarten Sie in den kommenden Monaten?

Sabine Platzer-Werlberger: Ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit ist möglich. Die wirtschaftliche Stagnation und hohe Inflation sind zwei Gründe dafür. Betroffen sind vor allem Handel, Industrie und Baubranche, aber auch die Bereiche Verkehr sowie Beherbergung und Gastronomie.