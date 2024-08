Nächste Unwetterfront rauschte über Tirol hinweg

Stromausfall in einigen Orten

Betroffen war etwa das hintere Zillertal, Bilder zeigen beispielsweise einen Murenabgang in Schwendau. In Ebbs berichteten Bewohner von einem teilweisen Stromausfall, ebenso in Schwoich oder Niederndorf. In Osttirol sorgten vor allem geknickte Bäume für die Sperre von drei Landesstraßen. Im Unterland waren die Hagelflieger unterwegs, ganz verhindern konnten sie den Hagel aber offenbar nicht.