Rapids Beljo hat „sicher noch viel Luft nach oben“

„Ich verstehe auf Deutsch alles, sprechen fällt mir noch schwer. Daher lass uns lieber Englisch reden.“ Meint schmunzelnd Neuzugang Dion Beljo, der in den ersten sechs Matches für Rapid drei Tore erzielte. „Eine gute Quote, aber sie könnte besser sein, wenn ich nur an meine beiden Stangenschüsse in Klagenfurt denke.“ Der 22-Jährige fühlt sich sehr wohl in Wien: „Ob Team, Trainer oder Fans – alle haben mich sofort akzeptiert!“