Hilfreiche Tipps für digitale Selbstverteidigung

Wir geben unsere Daten leichtgläubig her

Daten werden von milliardenschweren Unternehmen (wie Amazon, Meta, Google auf der einen; Shein, Temu oder TikTok auf der anderen Seite) nicht nur wie Gold gehandelt, sie bedeuten auch Macht. In China ist diese Macht bereits mit der Politik verknüpft und verdeutlicht, wie die Daten in diesem Zusammenspiel genützt werden: Totale Kontrolle, eine von Algorithmen errechnete Bedürfnisschaffungsmaschinerie und der Verlust jeglicher Privatsphäre sind die Folgen.