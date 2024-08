So viel Trinkgeld ist im Urlaubsland üblich

Zehn Prozent Trinkgeld sind in Österreich üblich. Doch mit diesem Richtwert können Urlauber in so manchen Ländern einiges falsch machen. „Auch wenn in vielen Ländern ebenfalls rund fünf bis zehn Prozent Trinkgeld erwartet werden, ist es nicht überall üblich, überhaupt Trinkgeld zu geben“, sagt ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redel.