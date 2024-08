„Höllischer Ritt“: ÖSV-Läuferin beendet Karriere

„Es war ein höllischer Ritt, ...

Schneeberger war in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen und Rückschlägen betroffen. Sie schreibt: „Meine Reise in den letzten Jahren war nicht immer einfach und diese Entscheidung war natürlich auch nicht leicht, denn der Skisport war ein wichtiger Teil meines Lebens, der mir unvergessliche Erfahrungen, wertvolle Freundschaften und Erfolge gebracht hat! Es war ein höllischer Ritt, so viele Höhen und Tiefen und Verletzungen, die mich jetzt sagen lassen, dass ich nicht mehr bereit bin, das volle Risiko einzugehen, das nötig ist, um mit den Besten in diesem Sport zu konkurrieren.“