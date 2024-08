Kärnthemen im Gespräch: KAC-Legende Hans Schaunig

Im Gespräch mit Chefredakteur Hannes Mößlacher erzählt Hans Schaunig in der zweiten Folge des Podcasts „Red ma – Kärnthemen im Gespräch“ über seine Kindheit in Klagenfurt-Annabichl, die Jugendjahre im neuen Stadtteil Fischl, wo auch Ellbogen gefragt gewesen sind, wie er eher durch Zufall zum Eishockeysport gekommen, und dann aber schon mit 17 Jahren völlig überraschend zu seinem ersten Einsatz in der Kampfmannschaft des KAC gekommen ist. Im Tor; wo er 20 Jahre lang stehen sollte.