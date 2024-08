Musk greift mit Desinformation in US-Wahlkampf ein

Elon Musk greift laut Studie mit der Verbreitung einer Vielzahl von Falschinformationen in den US-Wahlkampf ein – und bekommt dafür auf X enorme Aufmerksamkeit. Musks Falschbotschaften seien dieses Jahr schon fast 1,2 Milliarden Mal angeschaut worden, teilte am Donnerstag die NGO Center for Countering Digital Hate (CCDH) mit.