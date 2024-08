„Werner & Orti raus!“ Dragovic äußert sich zu Fans

Was sie damit meinten? Jürgen Werner hatte Neo-Trainer Stephan Helm im Sommer als „Wunschlösung“ bezeichnet. Und das, obwohl Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner wenige Tage zuvor öffentlich bestätigt hatte, der Austria abgesagt zu haben. Sportboss Manuel Ortlechner geriet indes in die Kritik des violetten Anhangs, weil er Publikumsliebling Dragovic in einem aufgetauchten Video angeblich persönlich beleidigt hatte.