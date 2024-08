Austria Wien gegen WAC ab 17 Uhr LIVE

Hoffnungsträger Dragovic

„Er hat die Trainings sehr gut absolvieren können. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir ihn sehen werden“, sagte Austria-Trainer Stephan Helm. Wie lange Dragovic spiele, werde er in enger Abstimmung mit dem Spieler eruieren. In seiner langen Auslandsreise holte Dragovic neun Meistertitel in der Schweiz, der Ukraine sowie zuletzt in Serbien. Nun soll er der Austria-Defensive Stabilität einhauchen.