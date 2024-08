Flexible Solarzelle mit hoher Effizienz enthüllt

Wirkungsgrad von 45 Prozent möglich

„In den nur fünf Jahren, in denen wir mit unserem Stapel- oder Mehrfachverbindungsansatz experimentiert haben, konnten wir den Wirkungsgrad der Energieumwandlung von etwa sechs Prozent auf über 27 Prozent steigern, was nahe an der Grenze dessen liegt, was die Einschicht-Photovoltaik heute erreichen kann“, so Dr. Shuaifeng Hu, Post-Doktorand an der Oxford University Physics. „Wir glauben, dass mit diesem Ansatz im Laufe der Zeit weitaus höhere Wirkungsgrade von über 45 Prozent erreicht werden können.“