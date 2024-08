Warum Sie beim Essen nicht fernsehen sollten

Das TV-Dinner genießt einen eher schlechten Ruf. Ursprünglich in den USA des frühen 20. Jahrhunderts geprägt, weckt es Assoziationen an Fertiggerichte voller Salz und Zusatzstoffe, die man gemütlich auf der Couch verzehrt. Doch was ist, wenn man sich für eine gesündere Mahlzeit entscheidet, während man seine Lieblingsserie schaut - etwa mit viel buntem Gemüse und Vollkornprodukten? Tatsächlich zeigen Studien, dass das Essen vor der „Flimmerkiste“ generell nicht gut für uns ist – unabhängig davon, was wir dabei essen. Die Gründe dafür sind vielfältig.