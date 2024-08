Dortmund-Profi ändert seinen Nachnamen

Neuer Name, neue Chance? Hatte der Flügelstürmer unter Edin Terzic vergangene Saison hinter Spielern wie Karim Adeyemi, Donyell Malen oder Jadon Sancho nur die zweite Geige gespielt, soll sich das unter Neo-Coach Nuri Sahin ändern. „Ich möchte Tore schießen, mehr Tore erzielen und mehr Torvorlagen als in der vergangenen Saison geben. Und hoffentlich gewinnen wir als Team einen Titel“, so Gittens.