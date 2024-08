Auch Vadlau und Mähr sind „hin und weg“ von Bontus

Roman Hagara (Doppel-Olympiasieger):

„Der hat das durchgezogen die letzten zwei Tage, das war eine wahnsinnige Performance. Unglaublich, dass er das so hingebracht hat. Ich freue mich irrsinnig für das gesamte Team, wir haben wirklich eine starke Mannschaft hier. Seine Lockerheit zeichnet ihn aus, er macht sich überhaupt keinen Stress. Er weiß, was er kann. Er war natürlich auch schnell, wir haben da noch ein paar Dinge ausgepackt für die Olympischen Spiele am Schluss, die vielleicht auch noch den Unterschied ausgemacht haben. Er hat das dominiert, die Abstände waren fürs Kiten eigentlich schon irrsinnig groß. Mehr kann man sich nicht wünschen.“