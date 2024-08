Nach gewaltiger Steigerung bremsen sich Preise ein

Eine Auswertung der „Krone“ und Arbeiterkammer Salzburg zeigt: Manche Lebensmittel des Alltags wurden nach massiven Anstiegen zuletzt billiger. Was bleibt, ist jedoch immer noch ein Loch in der Geldbörse nach dem täglichen Einkauf. Kein Wunder, wenn etwa das Olivenöl doppelt so teuer geworden ist.