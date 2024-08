Das Gold in der Seine dem toten Hund gewidmet

Die Niederländerin Sharon van Rouwendaal hat für einen der berührendsten Momente der Olympischen Spiele in Paris gesorgt. Nachdem sie Gold über 10 Kilometer Freiwasserschwimmen in der Seine geholt hatte, brach die 31-Jährige im Ziel in Tränen aus und widmete den Olympiasieg ihrem Hund Rio, der im Mai gestorben war.