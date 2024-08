„Pfiffe? Wir müssen diese Energie aufsaugen“

Da ist auch sein neuer Nebenmann Serge Philipp Raux-Yao gefordert – Cvetkovic schwärmt: „Er ist eine richtige Verstärkung, so ruhig am Ball, mit ihm haben wir mehr Kontrolle.“ Die ist auch heute notwendig. Rapids Trainer Klauß bereitet seine Spieler auf ein Pfeifkonzert, einen extrem lauten Lärmpegel im Stadion (130 Dezibel wurden hier schon gemessen) vor: „Wir müssen mit Körpersprache kommunizieren. Die Spielpausen nutzen.“ Darauf weist auch sein Abwehrchef hin: „Jeder muss wissen, was sein Job ist, auch wenn man den Nebenmann nicht hört.“