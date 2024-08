Neue Strategie für Afghanistan

Die Taliban-Regierung wird von keinem Land der Welt anerkannt, einzig die UNO spricht mit ihr, sogar unter der Bedingung, dass das Thema Frauen ausgeklammert bleibt. Jetzt gibt es aber auch in der Schweiz und in Deutschland Bestrebungen, wieder offizielle Kontakte zu Kabul herzustellen. Bern wird in der afghanischen Hauptstadt vier Personen stationieren, die humanitäre Projekte umsetzen sollen. Und in Berlin gibt es Überlegungen für eine „neue Afghanistan-Strategie“.