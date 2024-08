Neuer Look von Kevin De Bruyne verblüfft Fans

Liga-Start am 18. August gegen Chelsea

De Bruyne steigt nach der kräftezerrenden EM und einem wohlverdienten Urlaub wieder ins Training ein. Bevor die Mission Titelverteidigung am 18. August in der Premier League gegen den FC Chelsea beginnt, trifft die Guardiola-Truppe am 10. August im Finale des Community Shield im Derby auf Manchester United. Ob De Bruyne und Haaland diese Saison dank gleicher Frisur noch besser harmonieren? ...