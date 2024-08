Helm: „Uns fehlt momentan leider die letzte Gier“

„Wir haben alle miteinander entschieden, einem jungen Trainer aus den eigenen Reihen die Chance zu geben. Jetzt müssen wir ihn unterstützen, damit alles in die richtigen Bahnen läuft“, stärkt Austria-Sportvorstand Jürgen Werner Neo-Trainer Stephan Helm (noch) den Rücken. Nach dem Aus am Mittwoch im Europacup setzte Violett schließlich auch am Sonntag den Liga-Auftakt gegen BW Linz mit 0:1 in den Sand ...