Fahranfänger (18) baute mit 2,38 Promille Unfall

Nach Crash mit Stein überschlagen

Nichtsdestotrotz setzte sich der junge Mühlviertler am späten Samstagabend sternhagelvoll hinter das Steuer eines Autos und fuhr von St. Thomas am Blasenstein in Richtung seines Heimatorts. Gegen 21 Uhr kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr am Waldrand gegen einen Granitfelsen. Das Auto überschlug sich und kam am Fahrzeugdach zum Liegen.