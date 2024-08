1:4 gegen Deutschland: Österreich ist draußen

Auch Polleres verlor

Bis auf Gaßner mussten alle Österreicher in einer anderen als ihrer angestammten Gewichtsklasse antreten, so etwa 48-kg-Kämpferin Tanzer. Sie unterlag Pauline Starke in der Kategorie bis 57 kg nach 23 Sek. per Ippon. Bei 63-kg-Athletin Piovesana dauerte es in der 70-kg-Kategorie gegen Miriam Butkereit nur 15 Sek. Dazwischen hatte Gaßner bis 73 kg mit einem Ippon-Sieg gegen Igor Wandtke für den Ausgleich gesorgt. Borachashvili kassierte im Golden Score gegen Eduard Trippel eine 90-kg-Niederlage und Polleres unterlag Renee Lucht in der Klasse über 70 kg ebenfalls per Ippon.