Vom Halloween-Spielzeug zum neuen Wunderschuh

Es ist eine der berühmtesten Geschichten in der Historie der Olympischen Spiele. 1960 gewann der Äthiopier Abebe Bikila den Marathon in Rom und lief dabei barfuß. Heute ist so etwas völlig undenkbar. Die Suche nach dem richtigen Schuh ist eine wissenschaftliche Tüftelei. Als vor einigen Jahren die Karbonsohlen auftauchten, wurden die Topzeiten im Ausdauerbereich schlagartig noch schneller. Nike, Adidas und Konsorten versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen.