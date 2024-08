Der Junge, der sogar Michael Phelps überflügelt

„Marchons, marchons!“, („Marschieren wir!“, heißt es in der französischen Nationalhymne. Dieser Tage könnte man das umdichten in „Marchand! Marchand!“ Der französische Schwimmheld Leon Marchand ist unbestritten der Superstar der ersten Woche von Paris. Naht sein Start in der La Defense Schwimmarena, wird es bereits richtig laut, während der Rennen und erst recht nach dem – in den Finals – bislang immer goldenen Anschlag, wird der Lärm ohrenbetäubend.