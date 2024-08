Untätig und machtlos | Ohnmacht und Versagen

Ohnmacht und Versagen. Die SPÖ, die sich in der Migrationsfrage so unendlich schwer tut, eine erkennbar klare Haltung zu finden, die hat jedenfalls in der Sozialfrage eine ganz klare Haltung: Sie versucht verstärkt genau mit der sozialen Karte zu punkten. Deshalb wird nun der Teufel an die Wand gemalt: Bei einer FPÖ/ÖVP-Regierung käme es zu einem sozialen Kahlschlag. Unterdessen meldet sich AMS-Chef Johannes Kopf, der zuletzt Ministerambitionen erkennen hatte lassen, in der „Krone“ mit Ideen zu Auswegen aus der Sozialkrise. So sollten etwa die hohen Transfersummen bei kinderreichen Familien durch Sachleistungen ersetzt werden. Auch er fordert wie die „Krone“-Leser eine Vereinheitlichung der Sozialhilfe in allen Bundesländern und erneuert seine Forderung nach einer „Residenzpflicht“ – wonach nur jenes Bundesland, in dem während des Asylverfahrens der Wohnsitz lag, für die Mindestsicherung an Flüchtlinge zuständig wäre. Und der Arbeitsmarktexperte weist gleich auch noch darauf hin, dass sich der Zuzug so vieler Flüchtlinge in der Bundeshauptstadt längst auch bei den Arbeitslosenzahlen widerspiegelt, in Wien sei schon beinahe jeder vierte Arbeitslose ein Flüchtling ist. Das riecht wirklich stark nach einer Mischung aus politischer Ohnmacht und politischem Versagen.