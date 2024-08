Was regt Sie an Klimaaktivismus auf?

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben in letzter Zeit wiederholt den Flugbetrieb gestört, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. So auch am Mittwochabend am Flughafen Leipzig/Halle. Der Betrieb musste für drei Stunden unterbrochen werden. Solche Aktionen stoßen oft auf heftige Reaktionen, auch in der „Krone“-Community. Warum löst das Thema so viel Wut aus? Was denken Sie über diese Form des Protests? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!