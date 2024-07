Goldverdächtig! Hier werden die Medaillen gefeiert

Ruderin Magdalena Lobnig, zuletzt Bronzemedaillengewinnerin in Tokio, legte in Paris die erste Bestzeit hin, traf am Eröffnungsabend als erste Sportlerin im Austria House ein. So lautet der offizielle Name des beeindruckenden Rückzugsorts unserer Athleten, der auch als Treffpunkt für Sponsoren dient: „Außerdem werden wir hier mit der Bevölkerung in Kontakt treten, die Vorzüge von Österreich präsentieren“, sagt ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.