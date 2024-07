„Sind nicht Mädels, denen man auf Hintern schaut“

Mit 2:0 setzten sich Lezana Placette und Alexia Richard gegen die Deutschen Laura Ludwig und Louisa Lippmann durch. Für Aufsehen sorgten sie auch mit ihrer Bekleidung, denn die beiden setzten auf Shorts. „Ich glaube, dass hier ein zu großen Teilen neues Publikum ist, weil wir zum ersten Mal in Frankreich vor so vielen Menschen auf den Tribünen spielen“, schildert Placette im Gespräch mit Sport1. „Deshalb war es uns auch wichtig, ihnen zu zeigen, was Beachvolleyball eigentlich ist und was für uns Beachvolleyball bedeutet.“