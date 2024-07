„In vier Jahren werde ich die Medaille nachholen!“

Nur wenige Sekunden nach dem verlorenen Kampf um Judo-Bronze konnte Lubjana Piovesana schon wieder lachen. Sie umarmte Clarisse Agbegnenou, kam auch mit freudigem Gesicht in die Mixed Zone. „Die Enttäuschung hält sich wirklich in Grenzen“, war die 27-jährige vielmehr zufrieden mit ihrer Leistung und gab schon jetzt die klare Ansage aus: „Ich bin noch jung. In vier Jahren in Los Angeles will ich die Medaille nachholen.“