Piovesana: Nach Mobbing in Österreich gestrandet

Sie hat in diesem Jahr bei den Grand-Slam-Turnieren in Baku und Duschanbe in der Gewichtsklasse bis 63 kg Siege gefeiert und war bei der EM in Zagreb Fünfte: Neo-Österreicherin Lubjana Piovesana, die in Coronazeiten in Österreichs gestrandet war, bescherte Rot-Weiß-Rot am Dienstag beinahe das erste Edelmetall in Paris.