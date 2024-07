Chance lebt – Piovesana erreicht Kampf um Bronze!

So musste die Neo-Vorarlbergerin statt in das Semifinale in die Hoffnungsrunde um Bronze, in der es zunächst gegen die Koreanerin Kim Jisu ging. Und in diesem schafften Piovesana nach 1:21 Minuten einen entscheidenden Ippon! Damit kämpft sie um Bronze! Allerdings wird „Lulu“ gegen Clarisse Agbegnenou, Olympiasiegerin von 2020, die ganze Halle gegen sich haben. Die 31-Jährige, sechsmal Weltmeisterin, gilt in ihrer französischen Heimat als Legende.